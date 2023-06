Caos porta a porta Hera: al quartiere 2 sistemi diversi in ogni via, cittadini nel pallone

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Con l'obbligo di fatto anche per pensionati che non li hanno ricevuti a spostarsi nei centri Hera autonomamente, cosa non così automatica'. Ma l'incredibile è che basta spostarsi di 200 metri, nello stesso quartiere, per notare per esempio in via Grandi, un sistema diverso. Con tutti i cassonetti presenti e con la sostituzione di solo quelli per la differenziata, già funzionanti con carta smeraldo. Per il resto conferimento libero, nei cassonetti tradizionali, senza sacchetti. In via del mercato, strada parallela e distante poche decine di metri, si cambia ancora e si raggiungono dei picchi di caos totale. Qui, addirittura dalla seconda settimana di ottobre 2022, Hera aveva distribuito i bidoncini di plastica con codice a barre per la raccolta differenziata per ogni tipologia di rifiuto (organico, vetro, plastica, carta con sacchetti, e indifferenziata), da realizzare in casa.

Bidoncini da posizionare nei giorni stabiliti dal calendario, sulla strada, come succede per i sacchetti. Per 8 mesi, fino ad oggi, nessuno li ha ritirati e non se ne è fatto nulla. Per strada, fino alla scorsa settimana, tutti i cassonetti tradizionali anche se in numero minore. Una batteria su tre in una strada di quasi un chilometro è stata tolta, incentivando l'esodo verso gli unici rimasti liberi e disponibili. Da qui la nascita di discariche quotidiane. Il paradosso si è accompagnato al paradosso con la rimozione, nei giorni scorsi, e solo nel lato nord della via, dei cassonetti della indifferenziata e dell'umido, senza la loro sostituzione. Potrebbe essere la volta dell'entrata in campo, dopo 8 mesi di silenzio e inutilizzo, dei bidoncini casalinghi? Potrebbe ma niente è certo. Soprattutto nei tempi. Nessuno, fino ad ora, anche da Hera, sembra essersene ricordato. Nel frattempo, come registrato attraverso tante segnalazioni in altri quartieri, i cassonetti della differenziata e dell'umido non sono stati sostituiti da altri con apertura con carta smeraldo. Ormai da una settimana dove i tradizionali cassonetti della indifferenziata sono stati rimossi, non ne sono stati posti altri. Di nessun tipo. Allo stesso tempo, nel tratto sud della stessa via, tutto è rimasto invariato. Con cassonetti tradizionali che essendo ormai rimasti gli unici, sono perennemente stracolmi.

Il caos continua a regnare sovrano, insieme al degrado.