Caos porta a porta, ma nel campo abusivo nomadi tutto continua (male) come sempre

Davanti al campo abusivo che da anni è presente nei pressi del viadotto questa sera era presente la montagna di immondizia che si può vedere nella foto sopra. I cassonetti posti dal Comune insieme al punto approviggionamento acqua (nonostante la completa illegalità del campo nomadi) sono stracolmi e per terra sono ammassati sacchi di pattume, scatoloni e sporcizia di ogni tipo. Il tutto a pochi metri dalla trafficatissima Statale 12. Un triste biglietto da visita per chi entra a Modena dalla zona nord della provincia. E un pessimo esempio per i modenesi costretti ad accettare una raccolta differenziata spinta che sta producendo disagi in tutta la città e che, peraltro, non inciderà minimamente sulla quantità di rifiuti bruciati nell'inceneritore gestito sempre da Hera.Ricordiamo che l'area lungo la Canaletto in località San Matteo è di proprietà del Comune, classificata come ad alta vocazione agricola di interesse ambientale. Attualmente vi sono quattro nuclei per un totale di 13 persone di cui 9 minori tutti oggetti di provvedimenti del Tribunale per i minorenni.