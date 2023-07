Caos rifiuti: multa da 110 euro per cartone con il nome della ditta fuori dal cassonetto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Alessio, imprenditore modenese, è stupito e arrabbiato. Nei giorni scorsi, tramite PEC, ha ricevuto un verbale del Comune e della Polizia Locale con il quale gli si contesta la violazione dell'ART. 20 C.5 del regolamento relativo al conferimento dei rifiuti all'esterno dei contenitori. Un verbale redatto d’ufficio dal Comando di Polizia Locale di Modena. I fatti contestati risalgono al maggio 2023. Gli agenti accertatori della regolarità nel conferimento dei rifiuti, oggi moltiplicati dopo l'introduzione del porta a pora, e visti sempre più di frequente, nelle aree dei cassonetti intervengono per la presenza di numerosi sacchi e altri rifiuti domestici sfusi nei pressi della batteria di 'bidoni' di via Fregni. Fanno foto e frugano tra i rifiuti ispezionando sacchi e materiali alla ricerca di una traccia per risalire ad un eventuale responsabile. Ne trovano una con il nome di una attività. Un negozio di oggetti d'arte. Il nome è stampato su una piccola scatola di cartone trovata tra la montagna di rifiuti fuori dal cassonetto. Nome dell'attività che gli agenti accertatori inviano agli organi competenti per l'avvio delle procedure sanzionatorie.





Procedure avviate, come specificato, d'ufficio, senza nemmeno contattare, in via preliminare, secondo quanto dichiarato da Alessio, il diretto interessato. Il nome di Alessio non c'è, ma a lui risalgono come titolare dell'attività con sede a pochi metri dalla batteria di cassonetti. Da maggio e fino ai giorni scorsi Alessio non riceve nulla. Il 3 luglio apre la PEC e legge il verbale di contestazione nel quale viene ritenuto responsabile e chiamato a rispondere in solido dell'abbandono dei rifiuti, di tutti i rifiuti, fuori dal cassonetto. 'Cosa assurda. Sono ritenuto responsabile dell'abbandono dei rifiuti solo perché tra quelli è stato trovata una scatola con il nome della mia attività. Quella scatola la potrebbe avere messa chiunque, anche un mio cliente. Qui vicino, sulla via, ci sono tanti negozi. Basta trovare uno scontrino di una persona che lo getta per multare l'attività? Siamo davvero all'assurdo. Farò ricorso e contesterò la sanzione perché ingiusta e perché non voglio che fatti del genere accadano ad altri'.



Ma la storia raccontata da Alessio, che ha la sua attività in un piccolo negozio di via Fregni, ma abita alla periferia di Modena, sembra unire al danno la beffa. Quando racconta le richieste inevase avanzate ad Hera per la raccolta di sfalci e potature nella sua bitazione. 'Non esistendo più il cassonetto per la raccolta, avevo chiesto ad Hera un intervento per rimuovere la grande quantità di sfalci e potature del giardino. Mi era stato ripetutamente promesso un intervento che non è mai arrivato, nonostante i numerosi solleciti. Dopo tre mesi di attesa mi sono dovuto rivolgere ad una ditta privata perché i cumuli di sfalci avevano attirato oltre le zanzare anche i topi e la situazione non era più sostenibile. Non è giusto. Hera e Comune possono accusare chiunque senza prove mentre loro non hanno responsabilità nel momento in cui non ottemperano ai loro compiti?'



Gianni Galeotti