Giornata di controlli in città: due arresti, due denunce e quattro persone segnalate

Venerdì di controlli intensi e con risultati importanti, quello dei Carabinieri della Compagnia di Modena che nella serata solitamente calda sotto l'aspetto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno predisposto, in città, una serie di servizi specifici.



In orario mattutino e pomeridiano, le pattuglie si sono dedicate al controllo nelle piazze e alle aree verdi più sensibili sotto il profilo della sicurezza, oltreché al controllo delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi domiciliari.

in Via delle Costellazioni, è stato fermato un 28enne straniero, che alla vista dei militari, in sella ad una bicicletta ha cercato di darsi alla fuga. Immediatamente raggiunto e fermato, è stato sottoposto controllo di polizia a seguito del quale è stato trovato in possesso di 51,7 grammi di hashish, suddiviso in 10 stecche, e 13 grammi di cocaina, suddivisa in 28 dosi.



L'uomo stato tratto in arresto e condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia.



In Via Sallustio, all’interno di un locale in quel momento chiuso al pubblico, è stato sorpreso un cittadino 39enne straniero che, sottoposto a controllo, è risultato colpito da un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Modena, con il quale doveva scontare un residuo di pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per reati commessi negli anni 2013, 2016 e 2020 nelle province di Modena e Reggio Emilia.



La persona, dopo l’arresto, è stata condotta alla Casa Circondariale di Modena per l’espiazione della pena. Nell’ambito dello stesso controllo, all’interno dell’esercizio pubblico, sono stati rinvenuti e sequestrati 7 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri, illegalmente importati.

Al Parco Novi Sad, è stato individuato un 29enne straniero, mentre vendeva una dose di hashish ad un 37enne del luogo. La sostanza è stata recuperata e posta in sequestro. Lo straniero 29enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Modena per uso personale; in strada cimitero San Cataldo, i Carabinieri hanno controllato un 27enne straniero, risultato irregolare in Italia e privo di documenti validi. L'uomo è stato denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per ingresso illegale nel territorio dello Stato. Nello stesso contesto è stata controllata altra persona, trovata in possesso di una dose di hashish, e per questo segnalata amministrativamente alla locale Prefettura.

Al Parco XXII Aprile, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di alcuni ragazzi, due dei quali sono stati trovati in possesso di piccole quantità di marijuana e per tale motivo sono stati segnalati amministrativamente alla locale Prefettura, mentre la sostanza stupefacente è stata posta in sequestro.