A seguito a una segnalazione di una lite familiare avvenuta presso un'abitazione di Modena. I militari, giunti sul posto, hanno sottoposto l’uomo al centro dell'acceso litigio, a perquisizione personale, rinvenendo circa 4 grammi di cocaina suddivisa in dosi, oltre al materiale utilizzato per il peso e il confezionamento della sostanza.Il materiale rinvenuto è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato condotto questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo. L'uomo è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora a Modena.