Sale bingo e scommesse in provincia, controlli delle forze dell'ordine: tutto regolare

Nei giorni 20 e 21 marzo, nel territorio provinciale, i Carabinieri sono stati impegnati in diversi controlli anche nei pressi degli istituti scolastici e nelle verifiche presso le sale gioco-scommesse.

La mattina del 20 marzo a Modena, in viale Tassoni i militari hanno eseguito un’attività di controllo antispaccio all’interno ed esterno di un istituto scolastico per il controllo di studenti e persone sospette. L'attività si è conclusa senza che siano state rilevate irregolarità o condotte illecite.



Nella giornata del 21 marzo i militari di Modena e Carpi, hanno effettuato, nella fascia serale 13 – 19, mirati controlli nelle aree del Parco Novi Sad, Stazione delle corriere e Parco Ducale, nel corso dei quali hanno identificato 51 persone (di cui 12 stranieri) e 12 veicoli, senza riscontrale irregolarità. Nella stessa giornata, i carabinieri della Compagnia di Modena, hanno eseguito attività di controllo nelle sale gioco, sale scommesse e altre attività nelle quali sono presenti slot machine, situate nei comuni di Modena, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Spilamberto e Ravarino, al fine di garantire la legalità e il rispetto delle norme vigenti nel settore delle scommesse e contrastare eventuali forme di illegalità.

Complessivamente, durante l’operazione, sono state controllate 11 attività e identificate 22 persone, senza riscontrare violazioni.