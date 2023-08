Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'In linea con l'ascesa delle temperature estive e l'incremento di occasioni sociali che vedono i cittadiniusufruire più frequentemente di servizi di ristorazione al di fuori delle mura domestiche' il Nas sottolinea 'di avere intensificato gli sforzi per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, assicurando un monitoraggio efficace e continuo di possibili rischi igienico-sanitari. I controlli saranno intensificati per tutto il periodo estivo, per tutelare la salute pubblica e assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie nel settore della ristorazione'.