Carnevale di Cento, Manservisi riporta in Emilia un pezzo di Brasile

E' stata una giornata di festa vera ieri a Cento. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, è tornato in scena il grande Carnevale d'Europa. Una domenica di sole, di musica e di colori che, come tradizione, hanno fatto dimenticare per un pomeriggio i tristi momenti vissuti in questi anni e che ancora gravano sull'Italia e sull'Europa.Sul palco in piazza Guercino il sindaco di Cento Edoardo Accorsi e il grande patron del Carnevale, Ivano Manservisi, anima dello spettacolo insieme al figlio Riccardo. La voce di Cristina D'Avena dal palco ha fatto cantare il pubblico e ha aperto la parata dei meravigliosi carri in cartapesta.Cento Carnevale d’Europa, l’unico Carnevale al mondo gemellato con il famoso Carnevale di Rio de Janeiro, quest'anno si svolge nel periodo 15-22-29 maggio e 5-11 giugno e vede come sempre i Giganti di cartapesta contendersi il titolo di miglior carro 2022 lungo Corso Guercino.Novità dell’edizione 2022 è la parata in notturna prevista per la giornata di chiusura, il sabato 11 giugno. A gareggiare per il premio di miglior carro saranno cinque associazioni di carristi: i Toponi (campioni in carica), i Ragazzi del Guercino, i Fantasti100, il Risveglio e i Mazalora. Come sempre percorreranno il rettilineo lungo il km di Corso Guercino, con partenza da Piazzale Bonzagni per raggiungere la Rocca Antica, con andata e ritorno.