Carpi: Migliaia di firme alla petizione on-line contro la mostra 'blasfema'

Queste “opere” stanno scandalizzando migliaia di fedeli, indignati da immagini ritenute 'offensive e profondamente irrispettose della fede cristiana: e ancor più perché la rassegna è stata sposata e promossa dalla Diocesi stessa.Firma ora la petizione per chiedere a S.E.R. Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola, di ritirare immediatamente le rappresentazioni blasfeme esposte in un luogo di culto!Spettabile Redazione,Solitamente ciò che contraddistingue una città da un'altra sono i servizi sanitari, le strade, l'attenzione alle fasce più deboli, la qualità scolastica, l'offerta culturale.



Ebbene, negli ultimi mesi Modena e provincia si stanno distinguendo per profanazione delle chiese con concerti rock e mostre sacrileghe, esautoramento e sfratto di ordini monastici, pressione per la vendita dell'ultimo convento francescano rimasto.

Sono scout da un ventennio e posso dire che in tanti anni non ho mai visto un declino del genere.

Per quanto delle avvisaglie vi fossero già negli anni passati, l'accelerazione impressa recentemente lascia costernati.

Ritengo superfluo sottolineare che non si possa stare a guardare, quindi auspico che tutte le persone di buona volontà si adoperino, nel rispetto della legge, affinché queste storture vengano definitivamente sanate.

Gentile direttore,

Al museo diocesano di Carpi sta andando in scena l'odio verso il Cristianesimo. Quadri e figure che richiamano al voyeurismo e a esplicite pulsioni sessuali del comune mortale dinanzi all'effige Sacra: il tutto in mostra -per giunta in un luogo della Diocesi- come se nulla fosse.

Tra qualche giorno curia e suoi vertici diranno che non ne sapevano niente o che si vuole sottolineare questo e quello, narrazioni che scattano come uno stanco ritornello in simili circostanze.

Ormai l'arcidiocesi di Modena-Nonantola è fuori controllo e, oltre ad avallare la blasfemia, sono diventati pure noiosi...

Pazienza se deciderà di non accendere i riflettori sul tema: le ho scritto per esprimere tutto il mio sdegno verso uno status quo ormai inqualificabile.



Marta Castellini