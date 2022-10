Inaugurato il monumento ai carristi caduti

È stato scoperto questa mattina, sabato 1 ottobre, il monumento dedicato ai “Carristi caduti per la Patria”: un cingolo di carro armato “Leopard” affiancato da un pennone per alzabandiera con sfondo in marmo, posizionato alla rotatoria tra via Canaletto sud e viale Finzi.Alla cerimonia, che ha preso il via alle 10.30 con l’alzabandiera e con la benedizione del monumento a cura dell’Arcivescovo di Modena Don Erio Castellucci, hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, il generale Davide Scalabrin, comandante dell'Accademia, e il generale di Corpo d'Armata Salvatore Camporeale, la vice prefetta Pinuccia Niglio, oltre ai rappresentanti dell'associazione Carristi d'Italia e a cittadini. È seguito un momento di onore ai caduti e gli interventi delle autorità civili e militari. Alle 11.Il monumento, che viene inaugurato in occasione del 95esimo anniversario della costituzione della Specialità carristi, è stato realizzato in ricordo di tutti gli italiani che hanno servito la Patria nel corpo dei carristi a cura della sezione di Modena e Reggio Emilia “Sottotenente Carrista Movm Mario Allegretti” dell’associazione nazionale Carristi d’Italia. Il settore Lavori pubblici si è occupato della predisposizione del basamento in cemento che lo sorregge, della posa di ghiaietto e di altre opere di contorno.Decano dei carristi è anche il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale, giá comandante della nostra Accademia militare e modenese d’adozione, presente oggi alla cerimonia.