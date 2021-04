Case vacanze: in Italia le località di mare tra le mete più ambite

Andare in vacanza significa anche avere la libertà di muoversi e gestire in autonomia la propria giornata. Per questa ragione, sono molti gli utenti che per il soggiorno decidono di optare per le versatili case vacanze.In particolare, è possibile notare come nel nostro paese una delle richieste più elevate si concentri, soprattutto nella stagione estiva, nelle località di mare, in cui la scelta si orienta generalmente verso immobili vicini alla costa e coperti dai principali servizi.Per trovare la soluzione più adatta alle proprie necessità è possibile al giorno d’oggi affidarsi anche ad appositi portali specializzati come, ad esempio, My Rental Homes , che permette di scegliere tra tantissime opportunità diverse sia in Italia che all’estero, con un’ampia proposta anche per quello che riguarda le più belle località di mare italiane.La casa vacanze andrebbe sempre scelta in base alle proprie esigenze, sia di spazio che di movimento: sul web, i migliori portali permettono di visionare numerose immagini e riportano nel dettaglio tutte le caratteristiche della soluzione d’interesse.Per quello che riguarda la tipologia di casa vacanze, al giorno d’oggi è possibile optare per qualsiasi genere di immobile.Ad esempio, si può prediligere una villa con piscina per un’esperienza indimenticabile ed esclusiva oppure un appartamento in cui vengano assicurati tutti i comfort, grazie anche alla presenza di elettrodomestici come condizionatore e lavastoviglie.Una delle località di mare più amate per trascorrere le vacanze è senza dubbio la penisola sorrentina e, in particolare, Sorrento, che si trova a circa 50 metri dal livello del mare e si erge su un grande sperone di roccia di tufo. Tale conformazione rappresenta la maggior parte del fascino di questa meta, che ha ispirato canzoni e attira turisti da tutto il mondo.Dal centro storico estremamente suggestivo fino ad arrivare alla costa lambita dal mare, il paesaggio offre scorci sempre estremamente belli da vedere e attraverso i quali passeggiare. Da Piazza Tasso, che è la principale di Sorrento, si accede anche al Vallone dei Mulini: scavato nella roccia e creato da un insieme di eruzioni ed erosioni, è il luogo ove si possono ammirare vecchi mulini in uso fino ai primissimi decenni del secolo scorso.Passeggiando per il belvedere s'incontra anche il Museo Correale ricco di reperti romani, greci e medioevali, fino a giungere finalmente al mare. Qui, tra villaggi di pescatori e stabilimenti balneari, si può prediligere la zona di Marina Grande (ricca anche di locali dove assaporare i piatti tipici del luogo) o quella di Marina Piccola, che è anche il punto di snodo di aliscafi come quelli che portano alla vicina Capri.Molto gettonata, naturalmente, risulta essere anche la costiera amalfitana, da sempre un vero e proprio punto di riferimento per i turisti di tutto il mondo. Tra le località più amate di questa terra spicca, per esempio, Amalfi, la città celebre per le sue casette tutte bianche e le spiagge mozzafiato, come quella di Santa Croce e del Duoglio.Altra meta molto ambita della costiera amalfitana è, naturalmente, Positano, caratterizzata dalla compresenza di bellezze naturali e storico-artistiche. La città, infatti, vanta numerose chiese di grande valore artistico e architettonico, tra cui spiccano, per esempio, quella di Santa Margherita a Fornillo e quella di San Pietro Laurito.Gli amanti del trekking, inoltre, possono alternare i momenti di relax in spiaggia alle escursioni lungo il Sentiero degli Dei, che si snoda per 8 chilometri e premette di immergersi appieno nella natura.Per quello che riguarda le spiagge, invece, tra le più amate è possibile annoverare, per esempio quelle di Fornillo e di Marina Grande.Ovviamente, da Nord a Sud, l'Italia offre coste incantevoli ove affittare case vacanze. La Sicilia è un'altra delle mete più gettonate, in questo senso: da Palermo a Siracusa, fino ad arrivare a Catania, sono numerose le località dove trovare spiagge indimenticabili e acque cristalline più o meno profonde, caratterizzate dalla classica sabbia bianca oppure da quella più scura, imbattendosi in villaggi caratteristici ma potendo godere di tutte le comodità necessarie.Tra le più amate dai turisti, al giorno d’oggi, c’è per esempio Cefalù, città costiera considerata anche uno dei borghi più belli della nostra penisola. Esplorando la zona, infatti, sarà possibile imbattersi in un ricco patrimonio storico-artistico, di cui l’elemento di spicco è senza dubbio il famoso Duomo. Particolare rilevanza, inoltre, ricopre anche un lavatoio antico, ben conservato, le cui origini risalgono al periodo medievale.Una vacanza al mare, quindi, a prescindere dalla località prescelta, permette di scoprire numerose bellezze e vivere tanti momenti di relax grazie a spiagge mozzafiato e a un soggiorno senza stress tra le mura di una casa vacanze.