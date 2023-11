Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel 2019 il gip di Modena aveva ordinato il sequestro preventivo della somma complessiva di 13 milioni e 158mila euro, somma che ora verrà interamente restituita. Come spiegano i legali Zaccaria e Dell'Osso, 'la società si è difesa fin dal primo momento evidenziando l'erroneità dell'interpretazione che i verificatori davano alle scritture di magazzino, offrendo pure la massima collaborazione per la loro corretta lettura: tutti i pezzi di suino che entravano all'interno dei magazzini dell'azienda venivano infatti tracciati (anche per ragioni sanitarie) e registrati'. Questa mattina in tribunale a Modena l'assoluzione con formula piena nel processo di primo grado.