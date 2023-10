Caso Apostolico, Aimi (CSM): 'Giustizia non solo deve essere ma anche apparire terza e imparziale'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il ruolo del magistrato richiede che l’autonomia e l’indipendenza non si limitino esclusivamente allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, ma deve riguardare anche la sua proiezione esterna'.Ad affermarloche aggiunge: 'è opportuno non dimenticare mai che la Giustizia è - mutatis mutandis - come la moglie di Cesare: non deve essere solo terza e imparziale, ma deve anche apparire tale. Su questo punto soccorrono i principi più volte affermati dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione secondo cui il magistrato è tenuto a salvaguardare la propria indipendenza e la propria imparzialità, nonché la stessa apparenza di queste ultime, in modo da non compromettere la fiducia di cui – in una società democratica fondata sul principio di legalità – l’ordine giudiziario deve godere presso l’opinione pubblica. Il cittadino deve essere rassicurato sul fatto che l’attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica. La stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo afferma che: l’immagine pubblica di imparzialità – e non solo l’imparzialità nella singola vicenda processuale – costituisce un dovere deontologico fondamentale del magistrato'.