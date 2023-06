Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nonostante le critiche e nonostante i disagi. E si sa, le situazioni di degrado più o meno indotte, attirano degrado. Ed è così che situazioni di degrado risolvibili con il posizionamento dei nuovi cassonetti previsti anche da opuscoli e indicazioni Hera ricevuti da mesi, permangono.È questo il motivo lamentato è denunciato anche questa mattina in via Cavo Argine (foto), dove l'accumulo dei rifiuti crea una situazione di rischio, oltre anche ambientale anche stradale. Situazione che fa il paio con alcune aree della Crocetta nell'area intorno a viale Gramsci dove convivono, in un caos totale, diversi sistemi anche nelle stesse vie. Con strade con tutti i cassonetti ancora presenti, con l'aggiunta di cassonetti con Carta Smeraldo (non sempre funzionanti), e altre aree in cui tutti i cassonetti non ci sono più. Lo abbiamo documentato la scorsa settimana ma la situazione rimane quella. Il problema è che la mancata sostituzione dei cassonetti rimossi di tutte le tipologie sta creando molti problemi rispetto alla raccolta indifferenziata. Problemi anche per gli sfalci in questo periodo particolarmente sentito con il taglio di erba e di siepi.Gi.Ga.