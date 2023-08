Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Affrontare seriamente il difficile e tragico fenomeno delle violenze sessuali e della pedofilia necessita di avere solide conoscenze specifiche. La castrazione chimica, tornata in cronaca in questi giorni, meglio definita come trattamento farmacologico del sex offender, in realtà viene sperimentata nel mondo da tanti anni.Purtroppo i risultati apprezzabili non sono così confortanti.In numerosi congressi scientifici, gi esperti della Caramella Buona (e non solo) hanno dimostrato come l’arma letale dell’abusante non sia tanto in mezzo alle gambe, ma nella testa.Su una cosa sono pienamente d’accordo : dobbiamo investire sulla ricerca scientifica corretta e seria, sia a livello farmacologico che psicologico, al fine di arginare un reato orribile e crescente.