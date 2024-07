Chirurgia della Mano: Roberto Adani primo italiano a ricevere il 'Giant Award in Hand Surgery'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questo premio - afferma il Dottor Roberto Adani - rappresenta non solo una affermazione personale per il lavoro scientifico svolto in oltre 40 anni di carriera, ma certifica ulteriormente il ruolo che la Chirurgia della Mano modenese riveste sia a livello nazionale che internazionale. Deve essere uno stimolo per l’amministrazione al fine di impegnarsi per mantenere alta la professionalità fin qui raggiunta.

La Chirurgia della Mano è un patrimonio della nostra città, tramandatoci dal Professor Augusto Bonola e continuato nel tempo dagli allievi Bedeschi, Caroli e Landi e mantenuto in questi anni. La mission è di proseguire in tale direzione anche per il futuro'.

Un altro importante riconoscimento è comunque alle porte: in occasione dell’American Society of Plastic Surgeons che si terrà il prossimo settembre a San Diego (USA) la Dottoressa Giovanna Petrella della Struttura Complessa di Chirurgia della Mano riceverà l’“Hand Best Paper Award”, premio assegnato al lavoro scientifico maggiormente visualizzato nel 2023, grazie ad una tecnica originale per la ricostruzione dei polpastrelli delle dita, messa a punto nell’unità di chirurgia della mano modenese.