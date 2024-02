Maltempo, allerta arancione: scatta il monitoraggio ponti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella notte è previsto il monitoraggio dei ponti del territorio modenese. Nel frattempo, è stato chiuso al traffico intorno alle 16.30 quello di via Curtatona in zona Fossalta, a causa dell’innalzamento del livello del torrente Tiepido, e soprattutto a causa del basso livello del ponte stesso.Il monitoraggio notturno riguarderà tutto il nodo idraulico modenese, con particolare attenzione per l’area di Ponte Alto, sul Secchia, e quella della Fossalta, nei pressi del Panaro.Nel monitoraggio e nel controllo degli argini sono impegnati i tecnici comunali, provinciali e di Aipo, i volontari della Protezione civile e, nel presidio della viabilità, gli operatori della Polizia locale.

Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale.



Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.



Il monitoraggio Aipo anche nei bacini delle altre province



Le precipitazioni delle ultime ore hanno provocato l'innalzamento dei livelli di molti corsi d'acqua del bacino del Po, in particolare i fiumi Arda, Enza (che ha superato stamattina la soglia 3 di criticità - colore rosso - all'idrometro di Sorbolo), Parma, Secchia, Panaro.



I tecnici AIPo degli uffici territoriali di Parma (competente anche per il territorio reggiano) e Modena proseguono nelle attività di monitoraggio dei livelli dei fiumi e delle arginature, con lo svolgimento del Servizio di piena H24, in coordinamento con i sistemi di protezione civile locali e regionale.