'Chiusura delle scuole ok, ma le famiglie vanno aiutate'

'Rispettiamo e siamo d'accordo con la chiusura delle scuole anche la prossima settimana, dettata da esigenze legate alla tutela della salute pubblica ed emersa del confronto che c'è stato tra governo e comunità scientifica, ma ora si pone un problema che abbiamo già evidenziato al Presidente della Regione e ai sindaci. Il problema per le famiglie di lavoratori che non hanno la possibilità di lasciare i propri figli ai nonni o ad una persona di propria fiducia e che devono affidare i propri figli a baby-sitter a pagamento. Una settimana è stata difficile da gestire, ma due, pur nella consapevolezza dell'importanza del provvedimento, rischiano di portare ad una criticità importante, anche in termini di costi. Ecco perché riteniamo necessari contributi economici per sostenere le famiglie alle prese con questa oggettiva difficoltà. Giusto affrontare l'emergenza sanitaria con provvedimenti ma è importante anche non sottovalutare le difficoltà delle famiglie, oltre che delle imprese che stanno subendo una situazione eccezionale'Così Vincenzo Paldino, Presidente regionale U.Di.Con Emilia Romagna che propone alla Regione e agli organi istituzionali, 'una volta usciti da questa prima fase di emergenza, e una volta riaperte le scuole, di prorogare la chiusura delle scuole, permettendo agli studenti di potere recuperare il tempo effettivamente perso'