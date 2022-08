Lavori a Ponte di S.Ambrogio dal 16 al 22 agosto ma chiuso solo un giorno

Da martedì 16 a venerdì 19 agosto il Ponte di Sant'Ambrogio, oggetto del primo stralcio di lavori di manutenzione, sarà transitabile su corsie ristrette, mentre dalle ore 22 di domenica 21 agosto alle ore 18 di lunedì 22 agosto il ponte rimarrà totalmente interdetto alla circolazione.E' questa la decisione assunta da Anas, di concerto con gli enti locali coinvolti, per consentire il primo stralcio dei lavori di manutenzione del Ponte di S.Ambrogio, lungo la via Emilia, a sud est del capoluogo tra i comuni di Modena e San Cesario sul Panaro La decisione di chiudere il ponte per una ventina di ore, in un periodo comunque di minore traffico, è stata valutata come preferibile, anche rispetto agli impatti sulla circolazione, anziché procedere con l'istituzione di un senso unico alternato per dieci giorni.In particolare dal 16 al 19 agosto saranno eseguite opere marginali alla piattaforma stradale, mentre la chiusura totale sarà necessaria per eseguire le lavorazioni attinenti all’impermeabilizzazione e pavimentazione.L’importante intervento di manutenzione di cui sarà oggetto il ponte, realizzato nel 1790 e lungo circa 90 metri, rientra nel più ampio progetto – sviluppato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora MIMS) con decreto del 3/1/2020 - di messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione dei nuovi ponti in sostituzione a quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel Bacino del Po.