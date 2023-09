Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il Covid, si legge ancora, 'continua ad acquisire mutazioni che ne consentono la circolazione in tempi imprevedibili durante tutto l'anno. I recenti aumenti di trasmissione hanno coinciso con l'emergere delle sotto-varianti di Omicron, in particolare delle varianti simili a XBB.1.5'.La nuova sotto-variante, denominata BA.2.86, è emersa sporadicamente ad agosto. 'Sebbene i casi rilevati a livello globale di BA.2.86 siano limitati, si sospetta una trasmissione a basso livello in più Paesi', ha precisato l'Ecdc. 'BA.2.86 è molto divergente dai ceppi SARS-CoV-2 attualmente in circolazione, sollevando preoccupazioni per un aumento delle reinfezioni se supera le varianti esistenti nell'Ue -, hanno avvertito gli esperti -. Attualmente non ci sono prove che suggeriscano che l'infezione da una delle varianti emergenti sia associata a una malattia più grave o a una riduzione dell'efficacia del vaccino rispetto ad altre varianti attualmente circolanti', ha commentato la direttrice dell'Ecdc, Andrea Ammon. 'Tuttavia, gli individui più anziani e quelli con patologie preesistenti rimangono a maggior rischio di malattie gravi se infettati, quindi i programmi di vaccinazione autunnale dovrebbero dare priorità alla protezione delle persone a rischio di malattie gravi, come quelli di età superiore ai 60 anni e altri gruppi vulnerabili', ha concluso.