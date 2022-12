Cimitero San Cataldo, ascensore fuori uso, per gli anziani un calvario

Nel cubo di Aldo Rossi, sviluppato su più piani. Sul posto per verificare un disservizio che ci è stato segnalato

Giunti negli spazi interni del cubo di Aldo Rossi, nel cimitero di San Cataldo di Modena, ci si rende subito conto che la portata dei problemi segnalati rispetto al prolungato mancato funzionamento dell'ascensore è reale e sentito. Due anziani stanno, a fatica, salendo le scale. Un uomo e una donna, sostenuti da rispettivi accompagnatori. Salgono per accedere alle tombe dei loro cari. Qui, su diversi piani e più livelli, sono distribuiti i loculi di persone che hanno scelto la cremazione. L'ascensore, ci dicono, è fermo da diversi giorni.



Il problema è stato segnalato ma le cose stanno ancora così. Ed è così che per chi deve e vuole raggiungere i diversi piani della struttura dove sono tumulati i resti dei propri cari, inizia un incubo. Le scale in metallo sono di quelle che lasciano intravedere gli ampi spazi sotto. I gradini ampi ed alti. Una impresa titanica per chi ha difficoltà di deambulazione, problemi respiratori ma che non vuole rinunciare anche saltuariamente ad una visita alla tomba del proprio caro.

All'interno di una struttura che da modello architettonico degno di cataloghi appare in totale stato di abbandono e di scarsa manutenzione. Strutturale e funzionale, confermato anche dal mancato funzionamento dell'ascensore. Un disservizio che abbiamo verificato e che segnaliamo come tale alle strutture comunali di competenza.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.