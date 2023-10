Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Oggi 22 Ottobre 2023 una parte dei cittadini Attivi del Quartiere 4 e alcuni del Q3 hanno pulito la parte finale della Tangenziale Sud Salvatore Quasimodo dal parcheggio della Motorizzazione Civile fino all'innesto della Modena Sassuolo che viene utilizzata dai cittadini incivili e da ditte senza scrupoli per gettare e scaricare di tutto e di più.Visto che tutta la zona non è sorvegliata da telecamere ed è lontano dalle abitazione gli incivili si sentono liberi di gettare di tutto lungo il percorso.Questa situazione ovviamente non è solo in questo luogo ma purtroppo è uguale in tutte le uscite e le entrate delle tangenziali e le strade di periferia lontane dalle abitazioni.Partecipanti alla raccolta Marina,Franca,Kerstin,Manuela,Federica,Anna,Daniele e Angelo