La moltiplicazione degli autovelox e dei photored, e ora anche dei dispositivi di rilevamento delle violazioni mobili, installati sui mezzi della polizia locale, è alla base di buona parte dell'incremento annuale degli introiti da sanzioni al Codice della Strada, più che raddoppiato nel giro di dieci anni. In un rapporto quasi direttamente proporzionale all'aumento delle sanzioni non pagate che a bilancio devono essere compensate attraverso il cosiddetto fondo per i crediti inesigibili che negli ultimi calcoli del comune ha raggiungiuto i 9 milioni di euro.