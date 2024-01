Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La giornata di formazione che ha registrato la partecipazione di 80 Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale provenienti da tutta la Regione ha visto come docente il dottor Maurizio Marchi comandante della Polizia Locale di Gambettola.'Il Sulpl ringrazia il Comune di Crevalcore e per aver concesso l'uso della sala Ilaria Alpi e il Comando della Polzia Locale per aver collaborato all'organizzazione dell'evento' - si legge in una nota.