La vicenda ha scosso l'ambiente biancoverdeblù. “Questo ennesimo episodio ci amareggia e ci mette in difficoltà nella gestione ordinaria dell'impianto, oltre a creare un danno economico al club' - ha affermato il presidente Modena Rugby Enrico Freddi. 'Colpire una società che basa la propria attività sui giovani e sul volontariato è un atto di vigliaccheria senza senso e che ci costringe ad azioni che avremmo voluto evitare, come l'implementazione del sistema di allarme e l'installazione di nuove telecamere, risorse che avremmo voluto destinare all’attività giovanile. Confidiamo che le persone che hanno compiuto questo deprecabile gesto si ravvedano, una volta compreso che così facendo hanno danneggiato in primo luogo i bambini che qui giocano, stanno insieme e si divertono'.