Come cambia il gambling: modifica dei servizi e nuove prospettive

Il lockdown ha messo a dura prova le aziende che si occupano di gioco d’azzardo, sia per quanto riguarda le scommesse sportive sia i servizi tradizionali dei casinò. L’emergenza sanitaria di Covid-19 ha spostato l’attenzione degli appassionati sul web, un settore in cui il numero di utenti è in crescita, con le imprese che stanno aumentando gli investimenti per offrire servizi sempre più coinvolgenti e innovativi.

Allo stesso tempo il divieto di pubblicità introdotto con il Decreto Dignità sta creando non poche difficoltà agli operatori certificati. I casinò online AAMS, autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non possono più sponsorizzare le loro promozioni, come i bonus casino senza deposito immediato, informazioni che possono continuare ad essere proposte nei siti web specializzati come Wisecasino.net oppure all’interno delle piattaforme ufficiali.

In questo modo diventa complicato far conoscere le nuove proposte delle aziende, in quanto sebbene siano in possesso delle concessioni ADM sono tagliate fuori dai canai classici di promozione. Tuttavia l’impegno delle società di gambling è importante, con investimenti ingenti che mirano ad offrire esperienze di gioco sempre più immersive e realistiche, sopperendo al cambiamento in atto e proteggendosi contro eventuali ritorni alla quarantena nei prossimi mesi.

La crescita delle app di gambling per i dispositivi mobili

Uno dei trend del settore, sul quale gli operatori puntano per il futuro, riguarda il mobile gaming, ovvero il gioco online attraverso i dispositivi mobili come smartphone e tablet. L’uso dei device portatili è in forte aumento in tutti i settori, con un numero crescente di ricerche online da questi apparecchi, di acquisti su internet tramite il mobile shopping e di servizi dedicati da parte delle imprese.

Ovviamente le piattaforme web rimangono centrali per i casinò online, infatti sono preferite per alcune attività come il betting exchange e le modalità live di giochi come blackjack, roulette e poker. In altri campi invece le app rappresentano ormai la prima fonte di traffico, ad esempio per le slot machine e i giochi meno impegnativi che consentono una miniaturizzazione più efficace.

La realtà aumentata e virtuale nei giochi online più moderni

Il passaggio dal mondo offline a quello digitale sta richiedendo un impegno maggiore da parte delle società del settore. In particolare è necessario offrire esperienze più coinvolgenti agli utenti, per sopperire all’atmosfera fredda del gioco a distanza. Per questo motivo le aziende stanno investendo nelle nuove tecnologie di realità aumentata e virtuale, una soluzione supportata dalla diffusione delle app per il mobile gambling.

La strada intrapresa è quella delle esperienze ibride, con elementi reali e altri digitali in grado di creare un connubio estremamente suggestivo, garantendo un gioco immersivo sempre più popolare tra gli appassionati del gioco online. Naturalmente si tratta di tecnologie ancora agli albori, tuttavia la crescita è esponenziale, inoltre potrebbe ricevere un aiuto con l’introduzione delle nuove connessioni ultraveloci 5G.

Sicurezza dei pagamenti online e tecnologie blockchain

L’aumento del gioco online richiede ovviamente maggiore sicurezza nei pagamenti digitali, una modalità in netta crescita non solo per i casinò online ma anche per il commercio elettronico. Secondo uno studio del Politecnico di Milano, realizzato tramite l’Osservatorio sull’innovazione digitale, nel 2019 le transazioni online con carta di credito hanno ottenuto in incremento dell’11%, mentre gli innovative payments del 109%.

Molti casinò online hanno iniziato ad accettare anche i pagamenti con le criptovalute, nonostante non sia ancora un metodo molto diffuso. Allo stesso tempo diverse aziende stanno sperimentando tecnologie blockchain per migliorare la sicurezza delle transazioni online, un connubio sempre più stretto tra gambling online e sistemi di crittografia avanzati per una protezione adeguata dei clienti.

Servizi personalizzati ed esperienze su misura: la nuova sfida del gambling

La digital transformation sta spingendo le aziende ad offrire servizi personalizzati ed esperienze su misura, un’esigenza richiesta dal mondo online dove gli utenti prediligono le imprese in grado di fornire un approccio moderno e innovativo. Per riuscire ad ottenere un risultato del genere servono forti investimenti, indispensabili per integrare tecnologie di intelligenza artificiale e sviluppare sistemi predittivi efficaci basati sul machine learning.

In questo campo c’è ancora molta strada da fare, tuttavia soluzioni come il cloud computing e l’enorme quantità di dati a disposizione delle imprese offrono un aiuto alle aziende in questo senso. Il gambling online sta diventando ormai una solida realtà, un modo nuovo con il quale gli appassionati di poker, scommesse e roulette potranno giocare in modo responsabile ma senza rinunciare all’esperienza suggestiva dei casinò tradizionali.