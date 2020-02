Come i casinò online possono manipolare i loro clienti

I casinò online né più né meno delle altre attività commerciali in rete possono in qualche modo manipolare le decisioni dei propri clienti in maniera più o meno chiara.

Alcune pratiche da loro attuate rientrano pienamente nel lecito, basta dunque conoscerle per imparare a conviverci ed eventualmente a combatterle. Altre misure sono, invece, a carattere delinquenziale e sono presenti a volte in alcuni casinò online senza licenza da cui bisogna tenersi alla larga per evitare il più possibile problemi, truffe o ingenti perdite di denaro.

Manipolazione lecita

Le pubblicità relative ai bonus e alle promozioni dei casinò online tendono a ingigantire gli aspetto positivi e a nascondere le clausole fondamentali che regolano e limitano il funzionamento delle offerte così da attirare l’attenzione dei potenziali clienti portandoli a focalizzare solo certe caratteristiche piuttosto che altre.

Solitamente nei siti dei casinò online non sono presenti orologi o altre indicazioni relative al tempo che passa, ciò per indurre i giocatori a continuare quanto più possibile a giocare senza tener conto delle lancette e degli impegni che incombono nella vita di ogni giorno.

La possibilità di poter versare soldi sul conto gioco attraverso circuiti digitali o carte di credito può essere considerata come un’altra forma di manipolazione, in quanto riduce il controllo del bankroll da parte del giocatore che è tentato a spendere più di quello che può permettersi di fare.

Alcune slot machine sono programmate per far uscire molte volte delle combinazioni quasi vincenti o con vincite molto basse così da stuzzicare i giocatori invogliandoli a proseguire nelle puntate visto che riterranno la grossa vincita molto vicina. Tutto ciò ovviamente non è vero, l’uscita di particolari combinazioni non influisce sulla probabilità dell’uscita di altre, ma a livello psicologico il meccanismo è ben noto e viene sfruttato a dovere da molti casinò online.

Alcuni giochi dei casinò online sono pensati proprio per far sentire i giocatori in controllo della situazione così da ingannarli facendo credere loro di avere una possibilità maggiore di vincere e quindi indurli a giocare per più tempo e puntando più soldi, mentre in realtà le probabilità sono sempre le stesse e dipendono dalle impostazioni dei singoli giochi.

Visitando i casinò online si può notare che molte volte in home page è presente la classifica delle vincite più alte realizzate recentemente con tanto di nome utente incluso e importo vinto; in alcuni casi è visibile anche la quota puntata per ottenere la vincita.

Questa pratica spesso è associata a veri e propri tornei che mettono in competizione i vari giocatori regalando ricchi bonus o premi solo ai primi classificati. Si tratta di una tecnica di manipolazione molto semplice, ma efficace. Chi osserva queste liste di nomi con una serie di vincite a fianco è portato istintivamente a pensare che se ce l’hanno fatta loro, perché non dovrebbe farcela anche lui e così è spinto a continuare a giocare nella speranza di essere inserito nella classifica successiva.

I casinò online si prendono cura in modo particolare dei loro clienti più fedeli e degli high roller cioè coloro che puntano cifre più alte in modo costante. A loro vengono offerti omaggi e bonus esclusivi così da farli sentire importanti e mantenerli attivi sulla piattaforma di gioco; una forma di manipolazione abbastanza subdola che però raggiunge nella maggior parte dei casi l’obiettivo sperato.

Manipolazione illecita e rimedi

Vi sono poi casi di manipolazione diretta, totalmente illegale che nei casinò online autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è praticamente assente.

Visitando altri siti poco chiari e non sicuri, oltre al furto dei propri dati personali e di pagamento, si rischiano di subire anche pratiche poco trasparenti per quanto riguarda la gestione dei giochi e delle slot.

Tra queste azioni possiamo annoverare la presenza di insider nei giochi da tavolo dei casinò, l’assenza o la manipolazione dei generatori di numeri casuali nelle slot o la manomissione dei software che regolano i vari giochi per impedire al giocatore di vincere o per ridurre le sue possibilità di ottenere guadagni.

In questo caso siamo di fronte ai classici giochi truccati che bisogna evitare in tutti i modi, ma come è possibile farlo? Basta controllare se i giochi e le piattaforme che li ospitano hanno la concessione statale necessaria per essere attivi in Italia.

Solitamente il numero di licenza, così come altre informazioni accessorie, è presente ben in vista nella home page del sito di giochi, se così non fosse è possibile consultare online l’intero elenco dei siti autorizzati e di quelli bannati.

A differenza di altre attività commerciali, per i casinò online non è consigliabile fare affidamento alle recensioni degli utenti che si trovano in rete perché potrebbero essere false, soprattutto se eccessivamente positive o essere dettate da esperienze personali singole legate a perdite economiche che non possono valere come metro di giudizio universale.