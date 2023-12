Comunicazione intuitiva con gli animali: una giornata di conferenze

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Animal Talk Italia è progetto dedicato al miglioramento della comprensione reciproca tra l’uomo e gli animali fondato dal modenese Andrea Contri, ex ingegnere ambientale che ha deciso di seguire quella che per lui è stata una chiamata: 'ho girato il mondo studiando la possibilità di poter instaurare una comunicazione sottile con i nostri compagni animali e nel 2013 ho deciso di fondare Animal Talk Italia con l’intento di condividere le esperienze maturate e aiutare le persone e gli animali a comprendersi vicendevolmente ad un livello di conoscenza profondo che si instaura grazie alla comunicazione intuitiva'.





A distanza di dieci anni il progetto ha visto nascere collaborazioni con diverse Associazioni e enti nazionali e internazionali che hanno portato il messaggio di Andrea rispettivamente in quattro diversi continenti. In occasione del decennale a Spilamberto sarà sede di una conferenza internazionale con relatori provenienti dalla Svizzera, Indonesia e Sudafrica per una giornata che si preannuncia ricca di contenuti e spunti di riflessione.

'Fin da subito la parola chiave è stata “condivisione”: solo così avrei potuto realizzare questo sogno. Siamo nel 2023 e con lo stesso spirito le porte del 'J.Du Pré' Music School saranno aperte per ritrovarci insieme e passare una giornata di festa' - afferma Andrea Contri.

L’ingresso è ad offerta libera (ma consapevole) previa iscrizione. Il ricavato andrà interamente devoluto alla Fondazione Lavandaia Dharma Bali: progetto umanitario che opera a Bali a sostegno delle persone locali e animali dell’isola.





Iscrizioni: info@animaltalkitalia.it



Il programma

Ore 9 – Paola Martis, Fondazione Lavandaia – 'Progetto Lavandaia Dharma Bali e condivisione di messaggi'. Collegamento Zoom da Bali.

Ore 11 – Marco Belcastro – Cantante e musicista - 'La Voce che Cura'. Laboratorio sulla voce quale strumento di nutrimento energetico, cura, equilibrio e benessere.

Ore 14.30 – Conferenza Internazionale – 'La Natura: Uno Strumento di Crescita'. Tra i relatori:

• Wynter Worsthorne – Comunicatrice con gli animali – 'H.E.A.R.T.H (Heart Energy Achieving Real Transformation) e la comunicazione con la fauna selvatica'. (Collegamento zoom dal Sudafrica);

• Martine Jus – Omeopata e CEO SHI Haus der Homöopathie – 'Omeopatia: Una medicina spirituale'.

• Sabine Eck – Medico, appassionata ricercatrice ed esperta di medicina naturale – 'Quando tutto è una meraviglia. Ovvero; la bacchetta magica dell'intelligenza viva'.

• Daniel Tarozzi – Direttore de L' Italia che cambia – 'Tra Natura e Cultura, cosa resta di noi? L'importanza della riconnessione ancestrale con il selvatico per cambiare noi stessi e il mondo'.

• Andrea Contri – Fondatore Animal Talk Italia – 'I primi 10 anni di un sogno'.