Con il carro-a(r)mato di piazza XX settembre raccolti 2.750 euro: andranno a Save the Children

Parte dei fondi raccolti dai viaggi sul trenino sono andati a finanziare associazioni e onlus del territorio, tra cui Fondazione Ant, Comitato Amici di Martina, GRG Gruppo Resurrection Garden Onlus, Hospice Modena, Aut Aut Aps e al Comune di Conselice, fortemente colpito dall’alluvione, per un importo totale di 4.220 euro.A questi si aggiungono 1.000 euro destinati dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio L’Accademia del Ghiaccio ad Aseop – Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica e 2.725 euro raccolti dal Carro A/mato di Piazza XX Settembre, installazione artistica dedicata alla Pace a cura di Lunati Manufacturing, devoluti all’ONG Save the Children.

In aggiunta, Modena ha accolto i suoi cittadini e i turisti grazie ai molteplici allestimenti che hanno colorato le vie e le piazze del Centro Storico, come gli abeti di Natale posizionati in Piazza Grande, Piazza XX Settembre, Piazza Roma, il nuovo abete di piazzale San Francesco, il Presepe dell’Istituto d’Arte Venturi realizzato dagli studenti del corso di Design della Ceramica dell’istituto e il Presepe Ritrovato, sottoposto a un accurato intervento di restauro da parte dell’Associazione Amici del Corni.



'Molto apprezzati - affermano gli organizzatori - sono stati gli strumenti musicali luminosi di Piazza Mazzini. Molto apprezzata anche la mostra “Presepi e Sapori modenesi” esposta durante le festività natalizie presso la suggestiva cornice del Mercato Albinelli. L’esposizione, realizzata dalla bottega d’arte napoletana “Cantone e Costabile”, ha mostrato a cittadini e non dieci raffigurazioni delle antiche botteghe modenesi in cui venivano realizzati prodotti tipici della tradizione locale: gnocchi fritti, tortellini, cotechino e altri antichi mestieri tradizionali, uniti alle classiche natività'.



Accanto ai presepi, grazie all’iniziativa solidale 'Regala Un Regalo' organizzata con Modena FC, sono stati raccolti oltre 250 regali di Natale, tutti consegnati ai bambini seguiti da Aseop – Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica che gestisce La Casa di Fausta. Rimarranno invece allestite tutte le installazioni luminose, che accenderanno il Centro Storico in occasione delle feste di Sant’Antonio e di San Geminiano, il 17 e il 31 gennaio, e la Pista di Ghiaccio, attiva fino al 18 febbraio.