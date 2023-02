Concordia Hotel, da isolamento Covid a camere agevolate per i sanitari

L’azienda multiservizi è stata infatti la prima a partecipare all’avviso di ricerca di strutture ricettive sul Distretto di Mirandola, emesso dall’Ausl per reperire alloggi e servizi di pernottamento a tariffa agevolata da destinare al personale in servizio e in formazione presso l’Ospedale di Mirandola o nei Servizi territoriali del Distretto, provenienti da fuori provincia o domiciliate lontano dalla sede di attività, con una particolare attenzione ai neoassunti e al personale destinato a coprire turni di guardia attiva.Grazie alla partecipazione all’avviso e al successivo accordo stipulato tra CPL e l’Azienda sanitaria, il Concordia Hotel potrà offrire tariffe vantaggiose a operatori sanitari, tecnici e amministrativi, che siano dipendenti Ausl, convenzionati o in libera professione; ma anche a professionisti in formazione o che, a qualsiasi titolo, garantiscono la copertura dei servizi sanitari essenziali, con l’obiettivo di agevolare la riduzione dei costi di soggiorno, incrementando l’attrattività a livello professionale dei servizi sanitari presenti nel mirandolese.Come noto, CPL aveva già messo a disposizione il Concordia Hotel durante l’emergenza Covid, aprendo le porte della struttura in più occasioni per accogliere i cittadini covid-19 positivi autosufficienti che necessitavano di isolamento ma non disponevano nelle proprie abitazioni delle condizioni di sicurezza previste dal Dipartimento di Sanità Pubblica.