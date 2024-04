Concordia, la Bella Sfilza compie due anni: un angolo di inclusione e buon cibo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ristorante inclusivo di Santa Caterina di Concordia.'Due anni fa abbiamo aperto le porte de La Bella Sfilza, il nostro piccolo angolo di gioia e diversità - spiegano i ragazzi della cooperativa guidata dal presidente Cristiano Govoni -. In questo tempo, abbiamo lavorato sodo per creare un luogo dove la diversità è celebrata e la normalità è semplicemente essere se stessi. Vogliamo ringraziare tutti i clienti e sostenitori, per aver reso possibile tutto questo, per aver condiviso con noi momenti di gioia, risate e buon cibo'.La Bella Sfilza è una Cooperativa Sociale, un luogo di aggregazione e inclusione per ragazzi con diverse abilità, le loro famiglie, volontari, persone con competenze che spaziano dal campo agricolo, ai servizi commerciali, alla cucina, alla gestione della sala per il bar-ristorante.

Un progetto che si propone di creare le condizioni per l’inserimento lavorativo di ragazzi e ragazze con diverse abilità nel tessuto economico-sociale valorizzandone le abilità e le competenze per contribuire alla rivitalizzazione del territorio attraverso la proposta di momenti di ristoro e aggregazione sociale.

Attraverso la cooperativa sociale le ragazze e i ragazzi diventano co-protagonisti di un progetto d’impresa in un’ottica non assistenziale ma di sostenibilità economica. Così La Bella Sfilza propone prodotti agricoli a km zero, tipicità locali, piatti della tradizione, servizio bar, ma anche servizi per cicloturisti, amanti dei viaggi a piedi e attività culturali.