Concorsi nella Pubblica Amministrazione: come formarsi?

Ecco perché oggi come non mai avere una formazione adeguata e ottenere un diploma di laurea specifico si rende sempre più necessario come ad esempio una laurea magistrale in scienze politiche, in giurisprudenza o economia, o anche in materie tecniche come ingegneria e informatica. Ma tutto dipende dal settore che richiede personale all’interno dell’Ente o dell’Amministrazione, per cui le classi di laurea possono essere più o meno ampie nella sezione dei titoli necessari per accedere ad un determinato concorso.



Perché è importante la laurea nei concorsi pubblici



Oggi l’università si rinnova nella sua importanza anche in questo settore professionale e più di altre ci sono alcune lauree che compaiono con più frequenza nei bandi di concorso delle Amministrazioni Pubbliche e generalmente sono quelle di estrazione umanistica come giurisprudenza, scienze politiche, sociologia, lettere ed economia.



Altri bandi, con indirizzi più tecnici, richiedono invece lauree in ingegneria, a volte con indirizzo gestionale, e informatica. Tutto dipende dall’indirizzo del bando che viene pubblicato poiché nella maggioranza dei casi sono livelli di impiego che richiedono una formazione umanistica e, più nello specifico, delle competenze in determinati campi acquisiti spesso con esperienze pregresse, sia nel pubblico che nel privato. E infatti, in generale, le materie d’esame elencate nel bando riguardano materie giuridiche, amministrative ed economiche. Quasi sempre sono oggetto d’esame la conoscenza della legislazione in campo amministrativo, come funziona una Pubblica Amministrazione, quali sono i diritti e i doveri del dipendente pubblico. Ma anche materie economiche e dunque come si compone il bilancio di un Ente, in quali campi può effettuare investimenti in autonomia e fino a che punto. E poi a livello amministrativo quali sono le funzioni degli organi di governo di un Ente, o una università ad esempio, quali i ruoli dei dirigenti e dei funzionari, del Consiglio di Amministrazione, degli uffici di controllo e di gestione. E non sono da sottovalutare in questo periodo tutte le regole e la burocrazia attorno all’attuazione del PNRR, utili per far funzionare la macchina amministrativa. I manager pubblici sono protagonisti del Piano e vengono costantemente interpellati su come migliorarlo.



È importante sottolineare che sono sempre più, infatti, gli Atenei che preparano ad una formazione utile ad affrontare al meglio un bando di concorso delle Amministrazioni Pubbliche. Questo si può fare sia grazie ai tradizionali Atenei che iscrivendosi ad una università telematica riconosciuta dal MIUR come ad esempio Unicusano, Enti che hanno corsi di laurea certificati e tenuti da docenti di livello