'Un annuncio, commenta Mauro Salvatori, Presidente Confesercenti Area Città di Modena - che arriva dopo le reiterate richieste di Confesercenti Area Città di Modena che da tempo segnala l'esigenza di maggiore sicurezza in centro storico, sia per i cittadini che per le attività commerciali locali'L'annuncio del sindaco, che oggi pomeriggio il Sulpm sindacato dei lavoratori della Polizia Locale ha dichiarato non essere stato confrontato con il sindacato - per Salvatori va nella direzione giusta. 'C'è la necessità di un presidio fisso e di un numero maggiore di agenti in grado di garantire la sicurezza in uno dei luoghi più centrali e vissuti del nostro bel centro storico'.'L'incremento del numero di agenti e soprattutto la creazione di un presidio fisso in un'area strategica come Piazza Matteotti è un messaggio alla collettività di una forte volontà di esercitare un controllo rafforzato sull'area del centro storico e garantire così maggiore sicurezza ai frequentatori del cuore della nostra città. Il quadro dovrebbe però essere completato dal passaggio in fascia A della Questura di Modena per ottenere un ulteriore incremento dell'organico delle forze dell'ordine' conclude Salvatori.