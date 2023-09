Conoscere il proprio cane e interagire correttamente: un corso formativo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La prossima edizione del corso inizierà il 23 settembre con cinque incontri (23 settembre, 30 settembre, 7 ottobre, 28 ottobre e 4 novembre) organizzati dal Servizio Veterinario del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena: è prevista una quota di iscrizione pari a 40 euro ed è obbligatoria la preiscrizione entro il 19 settembre esclusivamente on line all’indirizzo www.ausl.mo.it/patentinocani. Ogni lezione si terrà nella sala auditorium (ingresso 4, secondo piano) del Centro Servizi Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena a Baggiovara, in via Strada Martiniana 21, dalle ore 10 alle 12.Le lezioni verranno condotte dai medici veterinari Eleonora Amadei, Giulia Lorenza Mauri, Vanessa Mussini, Anna Maria Schiavi (responsabile scientifico dottor Igmar Spada presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena) e dall’educatore cinofilo Stefania Boschetto.

Tra gli argomenti che verranno trattati nelle lezioni, il linguaggio del cane, gli errori di comunicazione più comuni nella relazione uomo-cane, il benessere del cane e le principali cause di sofferenza, la normativa vigente sugli obblighi e responsabilità dei proprietari. Al termine del corso si terrà un test di verifica delle conoscenze che è facoltativo ma diventa obbligatorio per il rilascio dell’attestato ‘patentino’. Oltre alle lezioni teoriche è prevista una lezione pratica con la partecipazione dell’educatore cinofilo nella quale sarà possibile portare il proprio cane. Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa del corso presso il Dipartimento di Sanità Pubblica (formazionedsp@ausl.mo.it) o chiamando il numero 059 3963107.



Nella foto: l'educatrice cinofila durante una dimostrazione in una passata edizione del corso