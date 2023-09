Emergenza-urgenza: continua il fuggi-fuggi di medici e infermieri, Donini: 'La carenza aumenterà, vi spiego perché'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La carenza strutturale di personale negli ospedali, ed in particolare nei comparti dell'emergenza urgenza, costituisce uno dei motivi alla base della riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza. Inserita come obiettivo nella legge regionale che prevede i piani di riorganizzazione territoriale da parte delle singole Ausl provinciali. Il Piano di Modena, che ha letteralmente spaccato la Conferenza Territoriale sociale sanitaria, è stato approvato dalla CTSS di Modena con 20 voti favorevoli sui 48 comuni della provincia. Problema per il quale non si intravede soluzione, almeno nell'immediato, anche perché l'esodo più che arrestarsi continua e l'obiettivo dichiarato dall'assessore è di non rinnovare, a scadenza, il ricorso alle cooperative di somministrazione di medici a gettone a 1400 euro a turno concentrati per supplire la carenza nei Pronto Soccorso di Carpi e Mirandola. Una soluzione che se da un lato ha impedito ai reparti di chiudere dall'altro ha incrementato l'esodo di professionisti dipendenti.

Come un gatto che si morde la coda.



'Io ci parlo tutti i giorni con i professionisti che lavorano nell'emergenza - urgenza e che non hanno la prospettiva della pensione almeno nell'immediato. E i motivi della scelta di andarsene sono presto detti. Si parte della scarsità della retribuzione, che si inserisce in un contesto nazionale di retribuzioni inadeguate di medici e infermieri. Oltre a questo tema c'è quello dell'affaticamento personale che non sempre si è in grado di gestire o non si vuole più gestire. Chi ha studiato e ha l'esperienza per gestire emergenze importanti e per salvare vite, non può solo occuparsi di codici bianchi e codici verdi. Inoltre ci sono i turni anche ripetuti, magari di notte. che alla lunga inficiano direttamente sulla qualità della cita e sui tempi della vita della famiglia. Quando uno sta fuori casa anche 5 o 6 volte la settimana allora è prevedibile che possa registrarsi anche qualche problema di tenuta dell'ordine famigliare'.



Ed è proprio su questi punti che per Donini, in mancanza di soluzioni di breve periodo, e di fronte alla prospettiva di una carenza sempre maggiore di medici, si è arrivati alla necessità di riorganizzare il sistema attraverso la nascita dei CAU, in sostituzione dei punti di primo intervento e in affiancamento dei pronto soccorso, e attraverso la riorganizzazione (che in questo caso equivale al taglio) di alcuni mezzi per il soccorso avanzato nella rete dell'emergenza territoriale.



'Vi assicuro che non esiste un piano migliore di questo. In altre regioni di fronte alla scelta tra cambiare, privatizzare, tagliare o chiudere, hanno scelto tagliare, o di spostare la sanità sul privato dove un professionista garantisce in tre giorni ma il prezzo di 150 euro quello che noi vogliamo ancora garantire gratuitamente. Noi abbiamo scelto di cambiare. Abbiamo visto l'iceberg e abbiamo iniziato a virare per non andare a sbattere. Se no ci saremmo comportati come gli strumentisti del Titanic che fino all'ultimo hanno continuato a suonare come nulla fosse. Mentre la nave affondava'.



Gi.Ga.