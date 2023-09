Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













All’esito della ricognizione delle aree comuni, sono state avviate mirate attività anti-degrado, a cura della Polizia Locale, interessando anche l’amministratore dello stabile che si è attivato per liberare l’area dai rifiuti – tra cui anche telai di biciclette –, giacigli di fortuna – fonti di pericolo poiché in prossimità di impianti elettrici e per profili di igiene e sanità pubblica –, nonché residui dell’incendio. Sono stati richiesti, inoltre, i Vigili del Fuoco per la rimozione di alcune bombole Gpl custodite in modo inappropriato nei locali del condominio.Situazioni di degrado diffuso e pericolosità che nel maggio scorso La Pressa aveva ampiamente documentato partendo dalla denuncia dell'allora portiere, esasperato della condizioni di insicurezza dello stabile e delle persone. Denuncia che aveva portato ad una diffida da parte dell'amministrazione. Che oggi, a seguito dell'ultimo sopralluogo, è stata invitata dalle forze dell''ordine ad adottare le misure di messa in sicurezza degli spazi comuni, a partire dalla compartimentazione dei luoghi oggetto di occupazione abusiva, peraltro particolarmente a rischio in ragione dell’impiantistica condominiale ivi ubicata. Venivano anche rinvenuti alcune auto e un furgone, sprovvisti di assicurazione, che saranno oggetto di rimozione.Gli agenti della Polizia di Stato hanno operato il controllo delle persone presenti nell’area, procedendo all’accompagnamento di uno straniero, già noto a questi Uffici, posto ora a disposizione dell’Ufficio immigrazione.Proseguono ora le indagini della Squadra mobile per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi che hanno portato all’incendio e per lo sviluppo dell’intervento avviato nell’immediatezza da personale delle Volanti.