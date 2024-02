Controlli in 5 negozi: 3000 euro di sanzioni amministrative

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’attività, diretta dal Responsabile della Squadra Amministrativa della Questura, ha visto l’impiego di personale specializzato della Polizia di Stato, dell’Ufficio Commercio della Polizia Locale, dell’Ispettorato del Lavoro per la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro in essere ed il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e dell’AUSL di Modena per gli aspetti igienico sanitari.Nel complesso, il servizio congiunto ha consentito di controllare amministrativamenteun bar e quattro negozi di vicinato, ubicati nella zona di via delle Suore, via Nonantolana e vie limitrofe e viale Amendola. Emesse sanzioni per un totale di oltre 3mila euro.

Il titolare di un bar di un negozio di vicinato è stato sanzionato per presenza di insegne e videosorveglianza non autorizzate, mentre l’AUSL ha emesso prescrizioni con riguardo alle norme igienico-sanitarie.



Al titolare di un negozio di vicinato è stata contestata la violazione amministrativa per mancanza del cartello di divieto di vendita di alcool ai minori. Ad un secondo negozio di vicinato sono state elevate sanzioni amministrative oltre che per mancanza del cartello di divieto di vendita di alcol ai minori, anche per la presenza di insegne abusive. Ad un terzo esercizio di vicinato sono state contestate sanzioni per mancanza dei prezzi sulla merce, presenza di insegne prive di autorizzazione; nei confronti di quest’ultimo l’Ispettorato del Lavoro ha elevato sanzione per mancata comunicazione del nominativo del dipendente e personale dell’AUSL ha emesso prescrizioni per la conservazione degli alimenti.



Sempre personale dell’AUSL ha emesso prescrizioni anche al titolare di un altro negozio di vicinato riguardo a norme igienico-sanitarie.



Contestualmente le pattuglie della Polizia di Stato hanno proceduto al controllo degli avventori dei pubblici esercizi e dei frequentatori dell’area.