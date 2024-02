Controlli in sala bingo a Modena, multa per slot accese fuori dagli orari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I carabinieri e della stazione di viale Tassoni di Modena hanno messo in campo un controllo al Bingo 'Isola Verde', in via Ghiaroni. All'interno sono stati identificati 30 avventori.

'I controlli ai locali, specie notturni, che intrattengono clienti alle slot machine, vengono spesso eseguiti - specifica il comando provinciale dei Carabinieri di Modena - allo scopo di accertare se i giochi che consentono vincite in denaro vengano consentiti ai minori, cosa che è vietata dalla normativa di settore a pena di pesanti sanzioni economiche'. Il locale, su questo fronte, non ha presentato alcuna irregolarità. Sono state tuttavia elevate sanzioni amministrative poiché le slot machine risultavano accese in orario non consentito.