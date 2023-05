Controlli in zona tempio e Novi Sad: espulsione per straniero irregolare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’attività, iniziata nel pomeriggio di ieri e protrattasi fino a tarda sera, è stata svolta dalla Squadra Volante, con l’ausilio di una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza e pattuglie della Polizia Locale, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.I controlli hanno interessato principalmente il parco Novi Sad e la stazione delle autocorriere; il dispositivo si è poi spostato in zona Tempio e Giardini Ducali, per poi portarsi in centro storico.72 le persone identificate, di cui 12 cittadini stranieri, e 50 gli automezzi sottoposti a verifiche, anche con la predisposizione di posti di controllo “ad hoc” in viale Montecuccoli e viale Monte Kosica al fine di monitorare i flussi veicolari in ingresso ed uscita dalla città.Un cittadino straniero di 27 anni, fermato per un controllo in viale Vittorio Veneto, poiché sprovvisto di documenti di riconoscimento al seguito, è stato accompagnato in Questura per una completa identificazione; quindi, messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che ne ha accertata l’irregolare presenza sul territorio nazionale. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà e gli è stato notificato il provvedimento di espulsione del Prefetto.