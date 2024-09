Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

. Il ritiro è stato reso necessario a causa del rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza del batterio Listeria Monocytogenes. I consumatori 'sono invitati a restituire il prodotto al punto vendita'.Nel dettaglio i prodotti interessati dal richiamo sono: Coppa Stagionata in confezione da 90 grammi, a marchio Salumeria del Corso (Lotto 5524226); Coppa Stagionata, da 100 grammi, a marchio Stella Montis (Lotto 5524226); Coppa stagionata a marchio Bottega del gusto, da 120 grammi (Lotto 5524226A).Tutti lotti sono stati prodotti dall'azienda Industria Salumi Simonini Spa, con sede in provincia di Modena, a Castelvetro e maggiori informazioni sono disponibili sul sito del ministero della Salute, nella sezione 'Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori'. La listeriosi, ovvero la malattia causata da batterio listeria si presenta in genere come gastroenterite nel giro di poche ore dall'ingestione del cibo contaminato. In alcuni rari casi può portare all'insorgenza di meningiti, encefaliti e setticemie.