Coronavirus, i parlamentari Lega si tagliano parte dello stipendio

'Tutti i parlamentari della Lega verseranno parte del loro stipendio a sostegno della Sanità, a sostegno degli ospedali italiani'. Lo ha annunciato oggi Salvini su Facebook a margine della conferenza stampa durante la quale ha chiesto venga convocato il Parlamento e ha annunciato che 'gli italiani sono insoddisfatti del decreto del governo. Non firmiamo deleghe in bianco'.

'Ci coordiniamo come centrodestra. Faremo tutto come opposizione unita e compatta. Se non verrà risposta dall'esecutivo chiederemo risposte ad altri - ha detto Salvini -. Il 2020 sia un anno bianco fiscale perchè siamo di fronte a un anno drammaticamente straordinario. Lo Stato non può bussare alle porte delle attività chiedendo quello che non c'è. Serve più coraggio. I soldi ci sono in Italia. Non stiamo chiedendo soldi agli altri Paesi, ma una moratoria di almeno un anno per gli impegni fiscali'.

'Contro il decreto sento tanti cittadini. I primi a parlare sono i sindaci della zona rossa: loro dicono che il decreto ignora le loro richieste - aggiunge Salvini -. Insoddisfatti anche gli imprenditori. E anche un sindaco del Pd, poi la Coldiretti e i commercialisti. E' fondamentale che il governo sia in funzione. In queste 70 pagine di decreto manca tanto per curare l'Italia. La Lega e' pronta a migliorare questo decreto, ma è inaccettabile che ci sia un indulto mascherato. Non è possibile mettere tutto e il contrario di tutto. Se c'è la voglia di migliorarlo noi della Lega ci siamo, ma per ora ci sono misure per italiani di serie A e di serie B. O si migliorano i passaggi sul fisco, sugli autonomi, su tante materie, o noi non ci stiamo a deleghe in bianco'.