Coronavirus, Presidente Toscana: 'Chi ci attacca è fascioleghista'

'La Toscana, in materia di prevenzione contro il Coronavirus, seguendo le indicazioni nazionali di sorveglianza attiva, sta facendo più di tutte le altre regioni. Chi ci attacca o non è bene informata o è fascioleghista'. Parole e considerazioni postata sul profilo Facebook ufficiale di Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana in risposta alle critiche rispetto ad una presunta scarsa prevenzione rispetto al rischio contagio. Una frase fortemente criticata nelle decine di commenti che sono seguite e condivisa anche dal Prof. Burioni, sostenitore da settimane della necessità di una quarantena per tutte le persone provenienti dalla Cina. Critiche che non hanno indotto lo stesso presidente a modificare il post. Almeno rispetto allo scivolone, giudicato tale da diversi, del riferimento al fascioleghismo.