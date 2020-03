Coronavirus vai via! Riccardo e la magia dei fiori Tricolore

Simone era un bambino che viveva in campagna. Aveva 9 anni e faceva sempre giardinaggio con il suo cagnolino Teddy.

Un giorno incontrarono il bruttissimo Corona Virus.

Simone si sente improvvisamente male, ha la febbre e scappa a casa. Il suo cagnolino Teddy, per la paura di perdere il suo amato padrone, si improvvisa mago, fa un incantesimo e pronuncia questa formula magica:

VIRUS VIRUS VAI VAI

IO TI FACCIO UNA MAGIA!

LASCIA STARE IL MIO SIMONE

O TI MANGIO IN UN BOCCONE.

Nei giorni seguenti Simone guarisce…il virus finalmente è sconfitto.

Simone corre nel suo giardino, abbandonato da un po’. Era successa un’altra magia: anche se non aveva innaffiato le piante… erano nati tanti fiori colorati… rossi, bianchi, verdi come la nostra bandiera italiana!

RICCARDO B. - Scuola Villanova di Modena



Grazie mille Riccardo della scuola elementare di Villanova e grazie ancora alla maestra Paola per aver aderito a questa iniziativa de La Pressa. Usiamo le sue parole e non aggiungiamo altro: 'I bambini hanno il grande privilegio di risolvere tante cose con la magia. Sono meravigliosi. Con la speranza che tutto questo sia di buon auspicio...' Un saluto grandissimo ai bambini che ci leggono e continuate a regalare sorrisi ai vostri genitori.