Corso Canalchiaro interrotto per un altro Natale

La circolazione veicolare sarà sospesa e la sosta vietata da via dei Servi a via San Giacomo, incrocio compreso, e saranno operate alcune modifiche alla viabilità. Come per la prima fase di cantiere, sarà possibile raggiungere il tratto di corso Canalchiaro da via dei Servi a corso Duomo attraverso le strade parallele e laterali, grazie a una temporanea revisione della circolazione in alcune vie che consente di bypassare l’area di cantiere.

In particolare, in via Bonacorsa è invertito il senso unico di marcia, con direzione consentita da via Carteria verso corso Canalchiaro; in via Leodoino Vescovo è obbligatoria la svolta a sinistra in via Bonacorsa; in corso Canalchiaro è obbligatoria la svolta a sinistra in via dei Servi; in via Bertolda, nel tratto da corso Canalchiaro a via Stella, così come in via Balugola e piazzale Torti, in via Tre Re, via San Paolo e via San Giacomo la circolazione è a doppio senso alternato con diritto di precedenza ai veicoli con direzione corso Canalchiaro. È invertito il senso unico di marcia in via Selmi nel tratto da largo Torti a via dei Servi (direzione consentita da largo Torti verso via dei Servi) e in via Carteria, nel tratto da via Stella a via Adelardi (direzione consentita da via Stella verso via Adelardi). Viene garantito il transito pedonale in sicurezza sui marciapiedi e sotto ai porticati con obbligo di conduzione dei velocipedi a mano.



L’intervento di ripavimentazione, che segue quello di rinnovo dei sottoservizi a cura di Hera, ha un valore di circa 360 mila euro e viene effettuato in continuità con la ripavimentazione realizzata nel 2022 tra via Bonacorsa e via dei Servi. Con questo ulteriore intervento, il tratto completamente riqualificato e ripavimentato in più stralci andrà da corso Duomo, all’incrocio con via Emilia centro, a tutto corso Canalchiaro fino a via San Giacomo.