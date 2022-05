Cosa regalare al compleanno? 3 idee originali

Il compleanno è un’occasione speciale ma, come sappiamo, fare un regalo originare è diventato sempre più difficile. La ragione? Questione di gusti e preferenze ma, molto spesso, le persone sono circondate di oggetti e beni così che trovarne uno originale e davvero gradito diventa sempre più complicato.Il punto è che ci sono regali troppo personali che, se non si conosce a fondo il festeggiato, potrebbero rivelarsi un grosso flop. In altri casi, quando scegliamo regali di compleanno generici rischiamo di fare un dono noioso e poco originale. Allora come risolvere il dilemma? Semplice! Con le idee per regali di compleanno speciali che abbiamo selezionato proprio per chi, come te, è indeciso su cosa acquistare. In particolare siamo andati a spulciare tra le idee per regali di compleanno su PhotoSì perché abbiamo pensato che possa essere la soluzione simpatica e originale che stavi cercando.Abbiamo scoperto un regalo davvero grazioso e affettuoso, perfetto per le amicizie di lunga data ma anche per chi ha un fratello o una sorella con cui va particolarmente d’accordo. A dire il vero si presta bene anche in altre occasioni di compleanno, per esempio come regalo per il partner, per i coinquilini e si, anche per parenti e genitori. Si tratta di una piccola scatolina in cui sono racchiuse le foto che desideri stampare e alle quali puoi anche aggiungere un delicato bordino bianco. Le fotografie verranno riprodotte su un cartoncino e inserite in una scatolina decorata per essere conservate e tirate fuori quando verrà il momento di farsi prendere dalla nostalgia.Per creare un po’ di suspence puoi ricorrere al foto puzzle personalizzato. Consiste in un vero e proprio puzzle che raffigura una foto scelta da te e tagliuzzata in tanti tasselli da assemblare. La confezione che li racchiude smontati comprenderà anche un delizioso sacchetto e lascerà il piacere della scoperta al festeggiato che avrà il compito di assemblarli. È possibile optare per tanti formati in base alla difficoltà del puzzle e, quindi, scegliere fino a 1080 pezzi! Questo significa che si tratta di un’idea regalo per compleanno adatta a tutte le età, per grandi e piccini. Vedrai che sarà un dono davvero gradito!Infine tra le idee regalo per compleanno che vogliamo suggerirti ci sono quelle dedicate a chi adora ricevere accessori per decorare e abbellire la propria casa. In questo caso puoi scegliere tra epiche e memorabili stampe su tela, quadretti da parete ma anche calamite o foto in cornice di qualsiasi tipologia o forma. Per i più giovani ci sono i foto-kit da appendere in maniera creativa sulla parete della propria cameretta mentre, per gli amanti del gusto classico ed elegante potrai scegliere di creare una tela artistica invidiabile scegliendo la miglior foto che hai e che, ovviamente, ha a che fare con il festeggiato.Il kit arriva completo di stampe vintage, stile polaroid, assieme a 10 metri di spago, nastro adesivo per parete e micro molette per procedere alla decorazione fai da te. La stampa su tela, invece, viene riprodotta su un delizioso tessuto in cotone per essere mostrata con vanto in salotto, in ufficio o su qualsiasi parete della casa. Sono entrambe idee carine e originali che, anche in questo caso, si adattano a tutti i compleanni e a tutte le età perché basta scegliere le foto giuste e il gioco è fatto.