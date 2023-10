Comitato modenese per la difesa e attuazione della Costituzione: ecco perché manifestare il 7 ottobre

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Erano presenti in conferenza stampa Daniele Dieci segretario Cgil, Vanni Bulgarelli presidente Anpi, Anna Lisa Lamazzi presidentessa Arci, Elisa Fraulini vice presidentessa Arcigay Modena, Silviana Siggillino presidentessa Acli, Mauro Solmi Legambiente, Giulia Tosti referente Libera, Vittorio Venturi e Renata Matteucci Tam Tam di Pace, Claudio Montagna portavoce Agedo (Associazione Genitori di Omosessuali) e Mauro Sentimenti Coordinamento Democrazia Costituzione (al Coordinamento aderiscono anche Unione universitari Udu, Federcomsumatori, Sunia e Auser).Il Comitato sarà permanente (non solo per la promozione del 7 ottobre) e svilupperà la sua attività sull’intero territorio provinciale.La manifestazione del 7 ottobre mette al centro vari temi che sono un vero e proprio manifesto politico: lavoro, fisco, giovani, pensioni, sanità, scuola, salute e sicurezza sul lavoro, pace, ambiente, diritti civili.“Questi sono i diritti tutelati dalla Costituzione che devono trovare concreta applicazione e rappresentano anche i cardini dell’iniziativa del nostro Comitato” hanno detto i rappresentanti delle associazioni.Il Comitato modenese vuole diventare punto di riferimento sul territorio e promuovere iniziative, a cominciare dalla presentazione del libro di Giancarlo Viesti “Contro la secessione dei ricchi. Autonomie regionali e unità nazionale” domani pomeriggio martedì 3 ottobre alle ore 18 in Cgil.“Ci proponiamo di aiutare la comunità modenese, di cui facciamo parte, a mantenere vivi i capisaldi della Costituzione, di riempire un vuoto indicando i punti di riferimento per costruire una società più giusta e migliore, inclusiva, equa e solidale.”“E’ bello trovarsi insieme in un percorso comune, nella condivisione di temi e della necessità di un’azione unitaria” spiegano le associazioni.E’ stato ribadito come i valori della Costituzione siano quelli della Resistenza e del sacrificio dei combattenti per la libertà.

E’ stata sottolineata la necessità di rimettere al centro il tema della pace, la forte preoccupazione per le modifiche della maggioranza di destra alla Costituzione in senso presidenzialista (per quanto non ancora bene delineate) insieme a quelle sull’autonomia regionale differenziata, ovvero la devoluzione di poteri alle regioni che rischia di frammentare ulteriormente il Paese, lasciare via libera alla privatizzazione di servizi fondamentali come sanità e istruzione.



Il cuore della piattaforma del Comitato è dunque l’attuazione della Costituzione italiana prima ancora della sua modifica, la realizzazione di diritti quali sanità pubblica, scuola, lavoro di qualità, pace e non violenza, l’impegno costante per la Pace, la riduzione delle spese militari, un nuovo modello di difesa, la tutela ambientale e la transizione ecologica. Ancora: uguaglianza di diritti di tutti cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso, religione, razza, lingua, opinione politica, condizioni sociali e personali (art.3). I diritti o sono uguali per tutti o sono privilegi.



La Costituzione è il primo testo antimafia del nostro paese, attuare i diritti e ridurre le diseguaglianze significa evitare che le mafie sfruttino la povertà e le difficoltà delle persone. Attuare la Costituzione è il modo migliore di combattere le mafie.