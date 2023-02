Covid, 24 decessi in Emilia Romagna in una settimana

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 24 (-8 rispetto alla settimana precedente, -25%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 490 (+18 rispetto alla settimana precedente, +3,8%).Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma (invariato rispetto alla settimana precedente); 8 a Modena (invariato); 5 a Bologna (-3); 1 nel Circondario imolese (-1); 6 a Ferrara (-2); 1 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (invariato).Nessun ricovero a Piacenza e Cesena (come nella settimana precedente) e a Rimini (-1).L’età media dei nuovi positivi è di 55,1 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 505 nuovi casi nell’ultima settimana (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 432.216), seguita da Ravenna (277 su 202.740); poi Parma (263 su 183.876), Modena (256 su 320.156) e Reggio Emilia (235 su 244.996); quindi Ferrara (170 su 159.150), Rimini (168 su 194.926), Piacenza (142 su 112.697), Forlì (88 su 99.707) e Cesena (78 su 118.685); infine il Circondario imolese, con 74 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 65.600.Si registrano 24 decessi:1 in provincia di Piacenza3 in provincia di Parma1 in provincia di Reggio Emilia1 in provincia di Modena7 in provincia di Bologna7 in provincia di Ferrara1 in provincia di Ravenna3 in provincia di RiminiNessun decesso in provincia di Forlì-Cesena e nel Circondario Imolese.In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 19.266.