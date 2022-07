Covid, casi in aumento, appello del Prefetto: 'Usate la mascherina'

'L'intera collettività si attenga con il massimo scrupolo ai comportamenti tesi a prevenire il contagio, auspicando l'adozione di ogni misura utile per la sensibilizzazione in tal senso delle comunità, anche in relazione ad eventuali forme di prudenza in occasione di potenziali assembramenti anche in luoghi aperti'. Così la prefetta di Modena, Alessandra Camporota, coordinando oggi una videoconferenza con sindaci e autorità sanitarie del territorio.Un appello viene rivolto, infine, ai cittadini, 'a quelli più giovani' in particolare, ossia di 'continuare ad utilizzare le mascherine, nei contesti di maggiore rischio, e a seguire tutte le precauzioni indicate dalle vigenti disposizioni in caso di viaggio sui mezzi pubblici'. Aggiunge Camporota: 'Solo una rinnovata assunzione di responsabilità comune potrà ancora oggi contribuire a tutelare noi e le nostre famiglie oltre a consentire agli operatori sanitari di continuare a lavorare in sicurezza per meglio assistere la collettività'.