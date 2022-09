Covid, Ema dà il via libera ai vaccini adattati per Omicron

Il comitato per i medicinali umani dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato di autorizzare due vaccini adattati per fornire una protezione contro le varianti Covid, Omicron in particolare.Si tratta di Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1, di Pfizer Biontech e Moderna - come spiega Ema stessa -. Sono destinati a persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro Covid-19.Prossimo passaggio l'autorizzazione alla messa in commercio in Italia da parte di Aifa, l'approvazione dovrebbe arrivare il 5 settembre.