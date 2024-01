Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il docufilm ‘La morte negata’, riporta le testimonianze dei parenti delle vittime dello stato di emergenza durante la pandemia. Nel video la sofferenza e lo sconcerto di chi non ha potuto assistere i propri cari in ospedale, di non aver potuto sapere la verità su morti di persone ricoverate per l’infezione virale o anche per cause più banali, e letteralmente ingoiate dall’istituzione per essere restituite nei casi più fortunati come cadaveri e in tanti altri come cenere.Chi ha realizzato il film, il produttore Alessandro Amori, con la sua Playmastemovie, rende disponibile il film gratuitamente, così come per il docufilm 'Invisibili', e chi organizza le proiezioni opera per iniziativa volontaria.